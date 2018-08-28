"أوبك" تعقد اجتماعا لمراقبة خفض إنتاج النفط في الجزائر

أعلن مصدر مطلع لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن تلك الدول وأعضاء اتفاق خفض الإنتاج خارج المنظمة، سوف تعقد اجتماعا إضافيا للجنة الفنية يوم 11 سبتمبر/ أيلول، لمراقبة تنفيذ خفض الإنتاج في الجزائر.