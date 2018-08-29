إيران تخفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للمصادر، فقد ينخفض تصدير النفط من إيران بمقدار الثلث مقارنة بشهر حزيران/يونيو. وبالتالي، فإن التوقعات الأولية لممثلي شركة النفط الوطنية الإيرانية تقول إن المعروض من النفط الإيراني سوف ينخفض، في أيلول/سبتمبر إلى 1.5 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو.
وتتوقع المحللة السابقة في شركة النفط الوطنية الإيرانية سارة فاخشوري، أن تنخفض صادرات النفط من البلاد إلى 800 ألف برميل في اليوم مقابل 1.6 مليون برميل في آب/أغسطس بعد دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو انسحابها من الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي، الذي توصل إليه الوسطاء الدوليون الستة في عام 2015 واستئناف جميع العقوبات ضد إيران، بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي عقوبات على الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران. في أوائل آب/أغسطس، بدأ سريان المرحلة الأولى من العقوبات، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وستدخل المرحلة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، التي سيتم توسيعها لتشمل قطاع الطاقة والمعاملات المتعلقة بالمحروقات والبنك المركزي الإيراني.
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