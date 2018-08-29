إيران تخفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها، أن تصدير النفط الإيراني ينخفض بوتيرة أسرع من المتوقع قبل دخول العقوبات الأمريكية ضدها حيز التنفيذ.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للمصادر، فقد ينخفض تصدير النفط من إيران بمقدار الثلث مقارنة بشهر حزيران/يونيو. وبالتالي، فإن التوقعات الأولية لممثلي شركة النفط الوطنية الإيرانية تقول إن المعروض من النفط الإيراني سوف ينخفض، في أيلول/سبتمبر إلى 1.5 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو.



© AP Photo / Fernando Llano النفط يهبط مع زيادة معروض أمريكا لكن عقوبات إيران الوشيكة تكبح الخسائر