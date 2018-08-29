تسجيل
10:19 29 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    البترول وأسعار النفط

    إيران تخفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع

    © AP Photo / Hasan Jamali
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 10

    ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها، أن تصدير النفط الإيراني ينخفض بوتيرة أسرع من المتوقع قبل دخول العقوبات الأمريكية ضدها حيز التنفيذ.

    موسكو — سبوتنيك. ووفقا للمصادر، فقد ينخفض تصدير النفط من إيران بمقدار الثلث مقارنة بشهر حزيران/يونيو. وبالتالي، فإن التوقعات الأولية لممثلي شركة النفط الوطنية الإيرانية تقول إن المعروض من النفط الإيراني سوف ينخفض، في أيلول/سبتمبر إلى 1.5 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو.

    وحدة ضخ النفط
    © AP Photo / Fernando Llano
    النفط يهبط مع زيادة معروض أمريكا لكن عقوبات إيران الوشيكة تكبح الخسائر
    وكان العديد من الخبراء يتوقعون أن يتم تخفيض إمدادات النفط من إيران بنحو مليون برميل بحلول نهاية العام. الآن، كما تذكر الصحيفة، يقول بعضهم إن هذا الانخفاض قد حدث بالفعل. وحتى الآن، لم تنشر إيران أرقام الصادرات للشهر الحالي أو توقعاتها للشهر القادم.
    وتتوقع المحللة السابقة في شركة النفط الوطنية الإيرانية سارة فاخشوري، أن تنخفض صادرات النفط من البلاد إلى 800 ألف برميل في اليوم مقابل 1.6 مليون برميل في آب/أغسطس بعد دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر.
    وأعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو انسحابها من الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي، الذي توصل إليه الوسطاء الدوليون الستة في عام 2015 واستئناف جميع العقوبات ضد إيران، بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي عقوبات على الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران. في أوائل آب/أغسطس، بدأ سريان المرحلة الأولى من العقوبات، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وستدخل المرحلة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، التي سيتم توسيعها لتشمل قطاع الطاقة والمعاملات المتعلقة بالمحروقات والبنك المركزي الإيراني.    

    انظر أيضا:

    النفط يهبط مع زيادة معروض أمريكا لكن عقوبات إيران الوشيكة تكبح الخسائر
    العبادي: نعتزم إرسال وفد إلى واشنطن بشأن التعاملات المالية مع إيران
    مآلات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية
    الكلمات الدلالية:
    النفط, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    البروفة العامة للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في مدينة سان بطرسبورغ
    فتيات روسيا... إلى الأمام سر!
    الدفاع الروسية: أجانب في إدلب... وهجوم بأسلحة حرارية مسممة خلال أيام على كفر زيتا
    كفر زيتا... الكلور جاهز يا معلم
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك