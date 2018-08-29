معدل التضخم الأسبوعي في روسيا يبقى عند مستوى 0.1 %

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية (روستات)، أن معدل التضخم الأسبوعي في روسيا، في الفترة ما بين 21 إلى 27 أغسطس/ آب، بقي عند مستوى 0.1 في المئة، موضحة أنه منذ بداية العام، بلغت الزيادة في الأسعار 2.4 في المئة.