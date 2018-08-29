وزارة روسية: واشنطن تسيء تفسير الإجراءات الروسية بشأن الرسوم

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أساءت تفسير الإجراءات التي اتخذتها روسيا بشأن الرسوم، مشيرة إلى أن روسيا تعمل في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.

موسكو — سبوتنيك. وأفادت الخدمة الإعلامية لوزارة التنمية الاقتصادية أن:" الولايات المتحدة تفسر بشكل خاطئ طبيعة التدابير التي يتخذها الجانب الروسي، ونحن نعمل في إطار اتفاقيه منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الحمائية الخاصة، التي تسمح بتعويض الأضرار الناجمة عن "التدابير الحمائية الخاصة" التي يعتمدها بلد آخر في هذه الحالة، الولايات المتحدة.

هذا وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت اليوم الأربعاء طلبا إلى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع روسيا بشأن الرسوم المفروضة على استيراد عدد من البضائع من الولايات المتحدة، ويعتبر طلب المشاورات هو الخطوة الأولى في إجراءات الدعوى القضائية داخل المنظمة.

هذا وتشير الولايات المتحدة إلى أن روسيا لا تطبق الرسوم على السلع المماثلة من الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأن روسيا قد تطبق رسوم استيراد أعلى ضد الولايات المتحدة من التزاماتها في منظمة التجارة العالمية.

والجدير بالذكر أن روسيا ومنذ الـ5 من شهر آب/أغسطس فرضت رسوم جديدة على استيراد بعض السلع الأمريكية ردا على فرض الولايات المتحدة في وقت سابق رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، وهكذا تم رفع الرسوم الجمركية على استيراد أنواع محددة لمركبات النقل والشحن، ومواد البناء والطرق، ومعدات النفط والغاز، والأدوات المستخدمة في معالجة المعادن وحفر الآبار والصخور، والألياف الضوئية، وتتراوح نسبة الزيادة في هذه الرسوم من 25 إلى 40%.

وكان الرئيس الأمريكي قد أقر في الثالث والعشرين من آذار/ مارس الماضي، فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من عدة دول من بينها روسيا.