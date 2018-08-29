أسهم أوروبا تصعد مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وسط تفاؤل بشأن محادثات بين الولايات المتحدة وكندا وهو ما أعاد فتح شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم أن مؤشر فايننشال تايمز البريطاني تعرض لضغوط من صعود الجنيه الاسترليني.

أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة.

واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين على إصلاح اتفاقية نافتا للتجارة الحرة، بينما ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كانت كندا، الطرف الثالث في نافتا، ستقبل اتفاقا معدلا.

© AP Photo / Richard Drew بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تضرر أسهم البنوك من أزمة تركيا

وناقشت كندا وأمريكا خلافاتهما أثناء محادثات اليوم.

ومن بين أبرز الأسهم الرابحة في جلسة اليوم، ارتفع سهم آر.تي.إل الألمانية بأكثر من 2 في المئة بعد أن أعلنت عن نمو يفوق التوقعات في الإيرادات والأرباح الأساسية للربع الثاني من العام.

وصعد سهم ميكرو فوكاس البريطانية للبرمجيات 2.9 بالمئة بعد أن بدأت برنامجا لإعادة شراء الأسهم.

ومن بين أسهم الشركات الصغيرة قفز سهم سنكلير فارما حوالي 35 بالمئة بعد أن وافقت على عرض استحواذ من هوادونغ الصينية.

ومن بين أبرز الأسهم الخاسرة في جلسة اليوم، هبط سهم إنديتكس ‭‭‬‬ الإسبانية 5.7 بالمئة بعد أن صنف مورجان ستانلي سهم الشركة المالكة لمتاجر زارا عند "خفض الوزن النسبي" للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.27 بالمئة في حين صعد المؤشر كاك الفرنسي 0.3 بالمئة. لكن المؤشر فايننشال تايمز البريطاني أنهى الجلسة منخفضا 0.7 بالمئة بعد أن تعرض لضغوط من صعود الاسترليني إلى 1.30دولار للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أسابيع.