مؤشرات بورصة موسكو... الروبل يتراجع مقابل الدولار

موسكو — سبوتنيك. وارتفع سعر صرف الدولار ليوم "الغد" عند بمقدار 6 كوبيك، ليصل إلى 68 روبلا، بينما ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 1 كوبيك ليصل إلى 79.58 روبلا.
وتشير بيانات التداول إلى ارتفاع في أسواق الأسهم الروسية في بداية اليوم، حيث ارتفع مؤشر التداول لسوق أسهم بورصة موسكو بنسبة 0.33 في المائة ليصل إلى 2356.2 نقطة بينما ارتفع مؤشر "إر تي إس" بنسبة 0.61 في المائة، ليصل إلى 1091.61 نقطة.
ووفقا لبيانات التداول لبورصة موسكو فقد ارتفع مؤشر التداول لسوق أسهم بورصة موسكو عند الافتتاح بنسبة 0.4 في المائة، بينما أرتفع مؤشر "إر تي إس" بنسبة 0.77 في المئة.
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