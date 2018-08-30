مؤشرات بورصة موسكو... الروبل يتراجع مقابل الدولار

بدأ سعر صرف الروبل الروسي في التراجع بشكل طفيف مع بداية التداولات، اليوم الخميس 30 أغسطس / آب، مقابل الدولار، بينما يحاول النمو مقابل اليورو بعد انخفاض في افتتاح التداول، بحسب بيانات بورصة موسكو.