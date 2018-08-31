إجراءات تركية جديدة بشأن الليرة والعملات الأجنبية

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أن تركيا خفضت مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى صفر من عشرة في المئة، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام.

© AFP 2018 / OZAN KOSE انخفاض الليرة التركية متأثرة بتهديد واشنطن بفرض المزيد من العقوبات

وذكرت الجريدة الرسمية أن ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى ثلاثة بالمئة من 12 في المئة، وأن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى ستة أشهر جرى تخفيضها إلى خمسة في المئة من 15 في المئة.

وجرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16 في المئة بدلا من 15 في المئة. وقالت الجريدة إن هذا التغيير سيكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر.