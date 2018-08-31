أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف من خفض التوريدات الإيرانية

واصلت أسعار النفط، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا، على خلفية الخفض التدريجي من حجم صادرات النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية المقبلة ضد هذه الدولة.

© AFP 2018 / Atta Kenare ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران

موسكو – سبوتنيك . وبحسب بيانات التداول في تمام الساعة 07:45 بتوقيت موسكو، فإن سعر عقود خام "برنت" تسليم شهر نوفمبر ارتفعت بنسبة 0.02 بالمئة لتصل 78.03 دولارا للبرميل، وسعر خام "في.تي.أي" " تسليم أكتوبر ارتفع بنسبة 0.04 بالمئة — حتى 70.28 دولارا للبرميل.

يذكر أن أن سوق النفط قد تشهد، في أيلول/سبتمبر المقبل، انخفاضا في حجم صادرات النفط الإيراني إلى ما قدره 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 2.3 مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو الماضي، و إن كان الخبراء يتوقعون أن يحدث الانخفاض في حجم صادرات النفط الإيراني بما قدره حوالي مليون برميل في أواخر العام الجاري فقط.

وعلاوة على ذلك، أفادت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأميركية بأن حجم احتياطات النفط التجارية الأميركية انخفض هو الآخر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2.6 مليون برميل، في حين كان الخبراء يتوقعون أن يبلغ حجم هذا الانخفاض ما قدره 0.7 مليون برميل.