أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف من خفض التوريدات الإيرانية

يذكر أن أن سوق النفط قد تشهد، في أيلول/سبتمبر المقبل، انخفاضا في حجم صادرات النفط الإيراني إلى ما قدره 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 2.3 مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو الماضي، و إن كان الخبراء يتوقعون أن يحدث الانخفاض في حجم صادرات النفط الإيراني بما قدره حوالي مليون برميل في أواخر العام الجاري فقط.
وعلاوة على ذلك، أفادت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأميركية بأن حجم احتياطات النفط التجارية الأميركية انخفض هو الآخر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2.6 مليون برميل، في حين كان الخبراء يتوقعون أن يبلغ حجم هذا الانخفاض ما قدره 0.7 مليون برميل.
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