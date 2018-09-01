وزير الزراعة الجزائري: الخضروات والفواكه المحلية ليست سببا لانتشار الكوليرا

نفت الحكومة الجزائرية أن تكون الخضروات والفواكه الصيفية السبب وراء ظهور وباء الكوليرا في الجزائر منذ أوائل أغسطس/ آب الماضي.

الجزائر-سبوتنيك. وقال وزير الزراعة الجزائري محمد بوعزقي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنني "أفند تفنيدا رسميا أن تكون الخضروات والفواكه ومجموع المنتجات الزراعية في الجزائر سببا وراء انتشار وباء الكوليرا، وأطمئن الجزائريين استهلاك الخضروات والفواكه المنتجة محليا بشكل طبيعي ودون أي تردد".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA الجزائر: تسجيل 74 حالة إصابة بوباء الكوليرا

وانتقد الوزير الجزائري ما وصفها "تقارير مغرضة" تحاول الاساءة للزراعة الجزائرية، وقال "هناك حملة موجهة لتشويه المنتوج الزراعي الجزائري والاضرار به وتشويه المزارعين الجزائريين، للحد من الصادرات الجزائرية الموجهة إلى الخارج".

كان الوزير بوعزقي يتحدث عن تقارير ربطت بين وباء الكوليرا وبين المنتجات الزراعية بسبب ما اعتبرته هذه التقارير الصحفية وتحاليل لخبراء سقيا غير قانوني بالمياه غير صالحة والمستعملة في المساحات الزراعية.

ربط الوزير بوعزقي بين الحملة الأخيرة، وبين تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن قرار دول ككندا وفرنسا رفض منتجات زراعية جزائرية وإعادتها إلى الجزائر بسبب عدم صلاحيتها".

لكن وزير الزراعة الجزائري أقر بالمقابل بوجود حالات ضبط فيها مزارعون يستعملون مياها ملوثة لري محاصيلهم، وقال "تمت معاقبة المزارعين المتورطين في ذلك، حث بلغت المساحة التي تم سقيها بهذه المياه 40 هكتارا فقط".

وفي نفس السياق نفى مدير معهد باستور المرجعي الدكتور زبير حراث أن تكون بعض الخضر والفواكه في انتشار وباء الكوليرا في الجزائر.

وقال حراث في تصريح نقلته الاذاعة الرسمية "أطمئن المواطنين على سلامة المنتجات الزراعية، والتحاليل التي أجراها معهد باستور على بعض العينات من البطيخ الأحمر كانت نتائجها سلبية ولم نجد أي أثر لهذه الجرثومة".

وبلغت حالات الإصابة بوباء الكوليرا حتى أمس، بحسب وزارة الصحة الجزائرية، 74 حالة مؤكدة، وظهر وباء الكوليرا في الجزائر مجددا منذ السابع من أغسطس الجاري.