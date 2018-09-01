شركة "روس نفط" تبدأ إمداداتها إلى مصفاة النفط التركية "ستار"

باكو-سبوتنيك. وذكرت شركة سوكار: "جرى توقيع المستند على أساس اتفاق إطاري أبرم بين الطرفين في 23 آب/أغسطس 2018. ووفقا لشروط العقد،
سوف تتلقى المصفاة من كانون الأول/ديسمبر 2018، وفي غضون عام واحد، 1 مليون طن من النفط".
وجرى توقيع العقد ذات الصلة من قبل رئيس شركة "سوكار" روفناغ عبد اللاييف ورئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين.
ومن المقرر أن يتم إطلاق مصفاة "ستار" في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وستبلغ طاقة معالجة المصفاة 10 ملايين طن من المنتجات سنويا.
يخطط المصنع لمعالجة أنواع من النفط، مثل "أذري لايت" و"كركوك" و" أورال".
وسوف ينتج المصنع النافتا، ووقود الديزل بمحتوى كبريت منخفض جداً، وكيروسين الطيران وفحم الكوك النفطي، والغاز المسال، ومنتجات أخرى. المصفاة لن تنتج البنزين وزيت الوقود.
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