شركة "روس نفط" تبدأ إمداداتها إلى مصفاة النفط التركية "ستار"

تبدأ شركة "روس نفط"، من 1 كانون الأول/ديسمبر 2018، ولمدة عام، بتوريد مليون طن من النفط إلى مصفاة النفط التركية "ستار" التابعة لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).

باكو-سبوتنيك. وذكرت شركة سوكار: "جرى توقيع المستند على أساس اتفاق إطاري أبرم بين الطرفين في 23 آب/أغسطس 2018. ووفقا لشروط العقد،

سوف تتلقى المصفاة من كانون الأول/ديسمبر 2018، وفي غضون عام واحد، 1 مليون طن من النفط".

© Sputnik . Ilya Pitalev روسيا توافق على بيع نسبة من "روس نفط" العملاقة لصندوق قطر السيادي

وجرى توقيع العقد ذات الصلة من قبل رئيس شركة "سوكار" روفناغ عبد اللاييف ورئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين.

ومن المقرر أن يتم إطلاق مصفاة "ستار" في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وستبلغ طاقة معالجة المصفاة 10 ملايين طن من المنتجات سنويا.

يخطط المصنع لمعالجة أنواع من النفط، مثل "أذري لايت" و"كركوك" و" أورال".

وسوف ينتج المصنع النافتا، ووقود الديزل بمحتوى كبريت منخفض جداً، وكيروسين الطيران وفحم الكوك النفطي، والغاز المسال، ومنتجات أخرى. المصفاة لن تنتج البنزين وزيت الوقود.