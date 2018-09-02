صحيفة صينية تحذر من آثار الحرب التجارية مع أمريكا

حذرت صحيفة "تشيوشي" الصينية من الآثار الضارة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الحرب قد تترك آثارا سلبية على الاستقرار المالي، لكنها لفتت إلى أن النمو الاقتصادي في الصين لن يتغير.

ولفتت الصحيفة الصينية، في مقال تحليلي نشرته أمس السبت 1 سبتمبر / أيلول، إلى أن الخلافات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين قد تقوض الاستقرار المالي، في القطاعات المنكشفة على إجراءات الرسوم الجمركية ، التي تتخذها الولايات المتحدة، لكن، في الوقت ذاته، يجب أن نرى أن أساسيات التطور الاقتصادي الصيني لم تتغير، بحسب وكالة "رويترز".

واعتبرت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من "أثارت" تلك الخلافات، مضيفة: "لكن الإدارة الصينية للاقتصاد الكلي تتمتع "بمجال سياسة كاف" لمواجهة الأثار السلبية وإن السياسات المالية من المحتمل أن تلعب "دورا أكبر في زيادة الطلب المحلي وأعادة الهيكلة".

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بمئات المليارات من الدولارات، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع الصين.

وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بينما تقول الصين إن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 في المئة على البضائع الصينية.