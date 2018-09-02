صحيفة صينية تحذر من آثار الحرب التجارية مع أمريكا

واعتبرت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من "أثارت" تلك الخلافات، مضيفة: "لكن الإدارة الصينية للاقتصاد الكلي تتمتع "بمجال سياسة كاف" لمواجهة الأثار السلبية وإن السياسات المالية من المحتمل أن تلعب "دورا أكبر في زيادة الطلب المحلي وأعادة الهيكلة".
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بمئات المليارات من الدولارات، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع الصين.
وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بينما تقول الصين إن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 في المئة على البضائع الصينية.
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