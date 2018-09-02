للمرة الرابعة في عام... تونس ترفع أسعار الوقود

رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود نحو 4 في المئة من قيمتها، وهي المرة الرابعة، التي ترفع فيها الأسعار هذا العام.

وقالت وكالة "رويترز" أن قرار الحكومة التونسية، أمس السبت 1 سبتمبر / أيلول، هو محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.

© Sputnik . Iliya Pitalev تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام‭ ‬

ذكرت وزارة الصناعة التونسية في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 1.985 دينار تونسي من 1.925 دينار بدءا من اليوم الأحد 2 سبتمبر.

وكانت المرات الثلاث السابقة، التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام في يناير / كانون الثاني، ومارس / آذار ويونيو / حزيران.

وقالت "رويترز" إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار إلى 4.3 مليار دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من صندوق النقد الدولي لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.