وكالة: مدينة صينية تؤسس صندوقا لقطاع أشباه الموصلات بقيمة 7.3 مليار دولار

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت أن مدينة تشونغتشينغ الواقعة جنوب غرب الصين تخطط لتأسيس صندوق بقيمة 50 مليار يوان (7.3 مليار دولار) للمساعدة في تطوير قطاع أشباه الموصلات.

وقالت شينخوا إن الصندوق سيقدم ما يصل إلى 20 مليون يوان لمشروعات الدوائر المتكاملة التي يصل حجم الالتزامات الاستثمارية فيها إلى 500 مليون يوان، وما يصل إلى خمسة ملايين يوان للمشروعات التي يصل حجم الالتزامات الاستثمارية فيها إلى 20 مليون يوان.

© Sputnik . Iliya Pitalev الصين تمنع الاستثمار "غير المنظم والزائد عن الحاجة" في قطاع السيارات

كما ذكر التقرير أن تشونغتشينغ ستقدم ما يصل إلى 20 مليون يوان لدعم البحث والتطوير سنويا لمركز قومي متكامل للابتكار في مجال الدوائر وتأسيس منصة خدمات عامة تزود الشركات بخدمات من بينها أدوات التصميم الإلكتروني المميكنة وقاعدة لبيانات الملكية الفكرية.

ووضعت بكين قطاع أشباه الموصلات كأولوية في إطار استراتيجية "صنع في الصين"، ومن شأن وجود صندوق مدعوم من الدولة تقديم الدعم لقطاع صناعة الرقائق المحلي للمساعدة في تقليص الاعتماد على الواردات.