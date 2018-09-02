إيرادات الجزائر من الطاقة تقلص العجز التجاري للنصف

أظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها رويترز، اليوم الأحد، أن إيرادات الجزائر من الطاقة ارتفعت 15.23 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017 مما قلص العجز التجاري حوالي 53.5 بالمئة.

وبلغت صادرات النفط والغاز، التي تشكل 93.03 بالمئة من إجمالي المبيعات الخارجية، 22.021 مليار دولار، ارتفاعا من 19.111 مليار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من العام الماضي، بحسب أرقام الجمارك.

© AP Photo / ارتفاع إيرادات النفط يخفض العجز التجاري للجزائر في النصف الأول

وبلغ إجمالي الصادرات 23.656 مليار دولار مقابل 20.205 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2017 بينما هبطت الواردات 1.06 بالمئة إلى 26.908 مليار دولار.

ووضعت الحكومة قيودا على استيراد بعض المنتجات في محاولة لخفض الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط منذ 2014.