مسؤول إيطالي يتحدى مطالب وكالات التصنيف الائتماني

علق نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، على خفض وكالة "فيتش" التوقعات المستقبلية للدين الإيطالي، معتبرا أن حكومة بلاده ستختار بين ما يحتاجه المدنيون وبين ما تقول وكالات التصنيف الائتماني إنه يجب عمله.

وخفضت وكالة "فيتش" التوقعات المستقبلية بشأن ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الاقتراض الحكومي من "مستقرة" إلى "سلبية" استنادا إلى مخاوف بشأن "الطبيعة الجديدة الغامضة" للحكومة وتعهداتها بزيادة الإنفاق، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" اليوم الأحد 2 سبتمبر / أيلول.

© AP Photo / Antonio Calanni إيطاليا تتدخل لإنقاذ اقتصاد 3 دول عربية