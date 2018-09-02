مسؤول إيطالي يتحدى مطالب وكالات التصنيف الائتماني

وخفضت وكالة "فيتش" التوقعات المستقبلية بشأن ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الاقتراض الحكومي من "مستقرة" إلى "سلبية" استنادا إلى مخاوف بشأن "الطبيعة الجديدة الغامضة" للحكومة وتعهداتها بزيادة الإنفاق، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" اليوم الأحد 2 سبتمبر / أيلول.
وتابع دي مايو، في مؤتمر على ساحل توسكان: "يجب تطبيق الدخل الشامل في 2019، وعلينا أن نضع التمويل في الموازنة حتى يتمكن أكثر من 5 ملايين من الإيطاليين الفقراء من العودة إلى العمل".
وقال دي مايو إن الائتلاف الحاكم المؤلف من حركة (5-نجوم) وحزب الرابطة اليميني والذي تولى السلطة في يونيو / حزيران سيلبي مطالب المواطنين قبل وكالات التصنيف الائتماني على خلاف الحكومات السابقة، مضيفا: "لا يمكننا أن نفكر في الاستماع إلى وكالات التصنيف وطمأنة الأسواق ثم نطعن الإيطاليين في الظهر، سنختار دائما الإيطاليين أولا".
ومن المفترض أن تكشف إيطاليا عن أهدافها فيما يتعلق بالنمو والمالية العامة، بحلول نهاية الشهر، كما سيكون عليها كشف النقاب عن الخطوط العريضة لميزانيتها بنهاية أكتوبر / تشرين الأول.
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