المؤشر نيكي ينخفض 0.20% في بداية التعاملات بطوكيو

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 في المئة إلى 1730.77 نقطة.

يذكر أن المؤشر نيكي شهد نهاية أغسطس/ آب الماضي انخفاضا كبيرا متأثرا بانخفاض الليرة التركية، فيما شهد مؤشر تروبكس انخفاضا ليصل إلى أدنى مستوى منذ أوائل أبريل/ نيسان.