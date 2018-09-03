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17:19 03 سبتمبر/ أيلول 2018
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    وكالة بريطانية: ثروة الأغنياء الروس ترتفع في العالم

    © flickr.com/ afagen
    اقتصاد
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    زادت ثروة أغنياء روسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 بمقدار 8.735 مليار دولار، حسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، والذي نشر الاثنين 3 أيلول/سبتمبر، حيث عادت الريادة لقائمة أغنياء روسيا إلى المالك المشارك في شركة "نوفاتيك" ليونيد ميخيلسون، في حين كانت الريادة بنهاية تموز/يوليو للمالك الرئيسي لشركة "سيفيرستال" أليكسي مورداشف.

    مواطنون يجلسون على مقهى بالعراق
    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    دولة عربية لديها ثروة تكفي كل عائلاتها
    موسكو — سبوتنيك. وارتفعت الثروة الإجمالية لأثرياء روسيا في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/ أغسطس 2018، بمقدار 8.735 مليار دولار، ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنك"، استنادا لمؤشر "بلومبيرغ"، ارتفعت ثروة ميخيلسون منذ بداية العام بمقدار 3.63 مليار دولار — أي ما يصل إلى 20.3 مليار دولار. وجاء في المركز الثاني في القائمة مورداشوف بمبلغ 19.8 مليار دولار (بزيادة 108 مليون دولار)، والثالث رئيس مجلس إدارة ومالك أغلبية أسهم شركة نوفوليبيتسك للصلب فلاديمير ليسين بمبلغ 19.4 مليار دولار (بزيادة قدرها 1.33 مليار دولار).

    بينما احتل المركز الرابع أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نور نيكل" فلاديمير بوتانين، الذي خسر 608 مليون دولار وتقدر ثروته الآن بنحو 18.3 مليار. ويختتم قائمة الخمسة الأوائل مالك أغلبية أسهم شركة "يفروخيما" أندرية ميلنيشينكو الذي نما رأس مالة بمقدار 2.06 مليار دولار ليصل إلى 15.9 مليار دولار.

    وجاء المالك الرئيسي لـ"رينوفا" فيكتور فيكسيلبيرغ في المركز السادس، بعد أن خسر في فترة ثمانية أشهر 947 مليون دولار (وتقدر ثروة بنحو 15.3 مليار دولار). وزاد رأس المال عند مالك شركة "لوك أويل" وحيد أليكبيروف بمقدار 2.37 مليار دولار ليصل إلى 15 مليار دولار.

    وزادت ثروة غينادي تيمشينكو (الذي يمتلك حصصا في "نوفاتيك" و"سيبوري") بمقدار 3.36 مليار لتصل إلى 14.5 مليار دولار، وانخفضت ثروة أليشر عثمانوف المالك لـ("ميتال اينفست" و"ميغافون" و مجموعة "مايل رو") بمقدار 511 مليون دولار لتصل إلى 14 مليار دولار. بينما زادت ثروة رومان ابراموفيتش بمقدار 1.29 لتصل إلى 13.8 مليار دولار.

     ويتم احتساب المؤشر على أساس قيمة الأسهم وبيانات التقارير الخاصة بالشركات التي يملك فيها أصحاب المليارات أسهم. وبشكل عام، يشمل تصنيف "بي بي إي" أغنى 500 شخص في العالم، منهم 23 روسيًا حاليًا.

     

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    الكلمات الدلالية:
    اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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