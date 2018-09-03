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    مشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014

    خبير اقتصادي: تراجع أسعار النفط يبدد المخاوف من انخفاض الإنتاج الإيراني

    © REUTERS / Ismail Zitouny
    اقتصاد
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    قال الخبير الاقتصادي أسامة عبد الناصر، إن تراجع أسعار النفط بنسب بسيطة صباح اليوم الاثنين، بسبب زيادة إنتاج "أوبك" والولايات المتحدة الأمريكية، يبدد موجة كبيرة من التخوفات عالميا.

    وأوضح عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة كانت متوقعة، منذ أكثر من شهر، بعدما كان الملك سلمان بن عبد العزيز وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج، للسيطرة على الارتفاعات الناشئة عن حالة الاستقرار المؤقتة في الإنتاج، وأيضا مع دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ على مراحل مختلفة.

    وحدة ضخ النفط
    © AP Photo / Fernando Llano
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    ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المخاوف العالمية كانت تتركز حول احتمالية أن تقلص إيران من إنتاج النفط لديها، وهو رقم ليس صغيرا على خريطة توزيع وإنتاج النفط العالمية، وبالتالي كان المتوقع أن ترتفع الأسعار، إلا أن الخطوة الحالية هي التي وفرت على الجميع عناء التخوف، ودفعت الأسعار إلى التراجع من جديد، كمؤشر على ثبات الاقتصادات النفطية.

    وهبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل زيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة، مما بدد المخاوف من أن هبوط إنتاج إيران سيؤثر على الأسواق بمجرد تشديد العقوبات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني، التي من شأنها، أن تخفض إنتاج وصادرات طهران (ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بـ 3.8 ملايين برميل يوميا)، وخفض معروض السوق.

    وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.43 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 21 سنتا أو 0.3 % عن سعر التسوية السابقة. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.62 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 18 سنتا أو 0.3 % عن سعر التسوية السابقة.

    وأظهر مسح لـ"رويترز" أن إنتاج "أوبك" ارتفع 220 ألف برميل يومياً في الفترة من يوليو وأغسطس إلى مستوى قياسي في عام 2018 بلغ 32.79 مليون برميل يوميا. كما عزز زيادة الإنتاج انتعاش الإنتاج الليبي في حين حققت صادرات جنوب العراق رقما قياسيا.

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    الكلمات الدلالية:
    ارتفاع أسعار النفط, الحكومة الإيرانية, خبير, إيران
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