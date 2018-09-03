خبير اقتصادي: تراجع أسعار النفط يبدد المخاوف من انخفاض الإنتاج الإيراني

وأوضح عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة كانت متوقعة، منذ أكثر من شهر، بعدما كان الملك سلمان بن عبد العزيز وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج، للسيطرة على الارتفاعات الناشئة عن حالة الاستقرار المؤقتة في الإنتاج، وأيضا مع دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ على مراحل مختلفة.
وهبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل زيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة، مما بدد المخاوف من أن هبوط إنتاج إيران سيؤثر على الأسواق بمجرد تشديد العقوبات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني، التي من شأنها، أن تخفض إنتاج وصادرات طهران (ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بـ 3.8 ملايين برميل يوميا)، وخفض معروض السوق.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.43 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 21 سنتا أو 0.3 % عن سعر التسوية السابقة. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.62 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 18 سنتا أو 0.3 % عن سعر التسوية السابقة.
وأظهر مسح لـ"رويترز" أن إنتاج "أوبك" ارتفع 220 ألف برميل يومياً في الفترة من يوليو وأغسطس إلى مستوى قياسي في عام 2018 بلغ 32.79 مليون برميل يوميا. كما عزز زيادة الإنتاج انتعاش الإنتاج الليبي في حين حققت صادرات جنوب العراق رقما قياسيا.
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