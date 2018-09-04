الصين توقع عقدا لبناء محطة كهرباء تعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف في مصر

وقّع الكونسورتيوم (اتحاد الشركات) الصيني، اليوم الثلاثاء، اتفاقا لبناء محطة كهروحرارية تعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف في مصر، والتي من المتوقع أن تصبح الأكبر في القارة الأفريقية برمتها.

© REUTERS / MIKE HUTCHINGS الصين تتعهد بتقديم 60 مليار دولار لتمويل مشاريع في أفريقيا

موسكو- سبوتنيك . وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن شركتي "دونغ فانغ للكهرباء" و"مجموعة شنغهاي للكهرباء" وقعتا عقدا لتنفيذ أعمال التصميم والمشتريات والبناء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى الصين.

ووفقا للتقارير، فإن محطة الطاقة الكهربائية المتكونة من 6 كتل بقدرة إجمالية 6.6 غيغاوات، ستقع على بعد 800 كيلومتر من القاهرة.

ويذكر أن مستوى انبعاث المواد الضارة إلى البيئة سوف يقترب من الصفر. ومن المقرر الانتهاء من عمليات البناء في ست سنوات.