بعد "أبل"... شركة جديدة تصل إلى تريليون دولار

تخطت القيمة السوقية لشركة التسوق الرقمي "أمازون"، حاجز التريليون دولار، لتلحق بشركة "أبل"، وهو ما يعكس أن المتاجر عبر الإنترنت، تحولت من بائع غير ربحي إلى قوة تجارية كبيرة، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وارتفع السهم بنسبة 75% في عام 2018، وأضاف أكثر من 435 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.
ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن شركتا "ألفابت" و"مايكروسوف" ليستا بعيدتين عن بلوغ حاجز التريليون دولار، إذ ترى أن وصول القيمة السوقية لكل منهما إلى هذا الرقم مسألة وقت فقط.
وتصل قيمة "ألفابت" السوقية إلى 845 مليار دولار، مقابل 815 مليار دولار لـشركة "مايكروسوفت".
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