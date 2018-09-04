بعد "أبل"... شركة جديدة تصل إلى تريليون دولار

أعلن، اليوم الثلاثاء، عن دخول شركة جديدة في قطاع التكنولوجيا، إلى عالم التريليون دولار، بعد أسابيع فقط من وصول شركة "أبل" العملاقة للتكنولوجيا إلى نفس الرقم.

تخطت القيمة السوقية لشركة التسوق الرقمي "أمازون"، حاجز التريليون دولار، لتلحق بشركة "أبل"، وهو ما يعكس أن المتاجر عبر الإنترنت، تحولت من بائع غير ربحي إلى قوة تجارية كبيرة، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

© AFP 2018 / JOSH EDELSON ماذا قال رئيس "أبل" لموظفيها بعدما بلغت قيمتها تريليون دولار

وبحسب صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، ارتفعت أسهم "أمازون" بنسبة 1.9% في تعاملات منتصف النهار، لتتجاوز المستوى 2.050.27 دولار اللازم لرفع قيمة الشركة فوق تريليون دولار.

وارتفع السهم بنسبة 75% في عام 2018، وأضاف أكثر من 435 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن شركتا "ألفابت" و"مايكروسوف" ليستا بعيدتين عن بلوغ حاجز التريليون دولار، إذ ترى أن وصول القيمة السوقية لكل منهما إلى هذا الرقم مسألة وقت فقط.

وتصل قيمة "ألفابت" السوقية إلى 845 مليار دولار، مقابل 815 مليار دولار لـشركة "مايكروسوفت".