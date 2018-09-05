"توبوليف" تقترب من إنجاز أعمال ما قبل التصميم لطائرة ركاب فوق صوتية

أفاد نائب المدير العام لشركة "توبوليف" لشؤون التصميم، نيكولاي سولوزوبوف، بأن شركة "توبوليف" لصناعة الطائرات أصبحت قريبة من إنجاز أعمال ما قبل التصميم بالنسبة لطائرة ركاب مستقبلية فوق صوتية، حيث توصلت الأطراف المعنية إلى إجماع أولي حول سعر الطائرة ومواصفاتها.

موسكو-سبوتنيك. وقال سولوزوبوف، إن "مكتب توبوليف للتصميم أصبح على وشك الانتهاء من تنفيذ الأعمال ما قبل التصميم بالنسبة لطائرة الركاب المستقبلية فوق الصوتية.

© AFP 2018 / تصميم طائرة "درون" روسية قادرة على حمل إنسان

وتنفيذ هذه الأعمال ما زال يجري بالتعاون مع مؤسسات البلاد العلمية الرائدة كمعهد الأبحاث العلمية لعموم روسيا في مجال المواد الخاصة بالطيران والمعهد المركزي لشؤون محركات الطائرات والمعهد المركزي لشؤون علم

إيروهيدروديناميك بالإضافة إلى مكتب "محرك الطائرة" للتصميم.

يذكر أن الطائرة الجديدة ستتسع لــ حوالي 30 راكبا ويبلغ وزنها لحظة الإقلاع 70 طنا وتتراوح سرعتها بين 1.4 سرعة ماخ إلى 1.8 سرعة ماخ (ما يعادل من 1700 إلى 2200 كم/ساعة).