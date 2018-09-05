"الاقتصاد الروسية" تتوقع تراجع أسعار النفط تدريجيا

توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تراجع أسعار النفط تدريجيا على خلفية ارتفاع حجم إنتاجه في الولايات المتحدة ومن قبل الدول المشاركة باتفاقية "أوبك +"، مشيرة إلى أن سعر البرميل الواحد سيصل أعلى من 60 دولارا بقليل للبرميل، خلال العام المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير عن الوزارة بهذا الصدد اليوم الأربعاء: "على المدى المتوسط، سيسهم الارتفاع السريع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة والارتفاع التدريجي لأحجام الإنتاج من قبل دول "أوبك +" وروسيا، في الانخفاض التدريجي للأسعار".

وفي الوقت نفسه، ووفقا لجدول التغيرات في توقعات أسعار النفط، تعتقد وزارة التنمية الاقتصادية أسعار النفط وصلت إلى ذروتها هذا الصيف، وينتظرنا المزيد من انخفاض السعر، الذي سيكون في يوليو / تموز 2019 أعلى بقليل من 60 دولارا للبرميل.ولم يتغير، بحسب التقرير، التنبؤ لمتوسط سعر نفط "الأورال" لعام 2019 من قبل الوزارة، بحيث إنها ما تزال تتوقع انخفاض سعر نفط "الأورال" إلى 63.4 دولار للبرميل في المتوسط لعام 2019، وإلى 59.7 دولار للبرميل في المتوسط لعام 2020، وإلى 53.5 دولار للبرميل في عام 2024.يذكر أن دول "أوبك" ودول من خارجها توصلت في اجتماعها يوم 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول من العام الجاري مع إمكانية التمديد، وفي 25 مايو / أيار الماضي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية، حتى نهاية مارس/ آذار عام 2018.