هبوط وخسائر كبيرة للبيتكوين خلال يوم واحد

هبط سعر صرف البيتكوين اليوم، بأكثر من 6.5 بالمئة، ليبلغ سعره 6910 دولارات للبيتكوين الواحد مقابل 7410 دولارات في بداية اليوم.

© REUTERS / Dado Ruvic هكذا تطيح "البيتكوين" بالسيطرة الأمريكية العالمية

موسكو — سبوتنيك . أفادت بيانات التداول في البورصة، اليوم الأربعاء، بأن سعر صرف البيتكوين هبط اليوم، بأكثر من 6.5 بالمئة، ليبلغ سعره 6910 دولارات للبيتكوين الواحد مقابل 7410 دولارات في بداية اليوم.

وكانت العملة المشفرة قد بدأت بالهبوط المتسرع في الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، عندما كان سعر صرفها 7377 دولارا، وفي الساعة 12:45، انخفض سعرها حتى 7112 دولارا، وواصلت الهبوط إلى أن وصل سعرها إلى 6910 دولارات في الساعة 20:15.

وفسر الخبراء هبوط سعر البيتكوين بتخلي شركة "غولدمان شاتشس" عن خططها لفتح مكتب تداول البيتكوين.