الصين تحذر من الرد إذا فرضت أمريكا رسوما جديدة

حذرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس من أن الصين ستضطر للرد إذا فرضت الولايات المتحدة أي رسوم جمركية جديدة، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ظلت الأسواق العالمية في حالة قلق وترقب بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري إن إذا فرضت الولايات المتحدة أي رسوم جمركية جديدة "فستضطر الصين لاتخاذ إجراءات انتقامية ضرورية".

© AP Photo / Alex Brandon ترامب: أمريكا ليست جاهزة بعد لإبرام اتفاق للتجارة مع الصين

وأضاف أن الصين ستراقب عن كثب تأثير أي رسوم جديدة وستتخذ إجراءات قوية لمساعدة الشركات الصينية أو الأجنبية العاملة في الصين على تخطي الصعوبات.

وقالت مصادر مطلعة على خطط الإدارة الأمريكية لـ"رويترز" إن إدارة ترامب تستعد للتحرك صوب جولة جديدة من الرسوم بعد انقضاء الفترة المتاحة للتعليقات العامة منتصف الليل في واشنطن اليوم الخميس، لكن توقيت فرض الرسوم المحتملة غير معلوم.

وستبدأ الرسوم الجديدة في استهداف المنتجات الاستهلاكية مباشرة، بما فيها الأثاث ومنتجات الإضاءة والإطارات والدراجات ومقاعد السيارات المخصصة للأطفال.

وتخشى الأسواق أن يؤذن فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على الواردات الصينية بتصعيد كبير في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، مما قد يفرض ضغوطا كبيرة على استثمارات الشركات والتجارة والنمو على الصعيد العالمي.

وكان ترامب قال أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق بخصوص النزاعات التجارية مع الصين، لكنه أشار إلى أن المحادثات ستستمر.