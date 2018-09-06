طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى خلال 49 عاما

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 49 عاما، في مؤشر على استمرار قوة سوق العمل بما يواصل تعزيز النمو الاقتصادي.

© AFP 2018 / Johannes Eisele البطالة في الصين الأقل خلال سنوات عند 3.95%

قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية وبلغت 203 آلاف للأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر/ أيلول،

وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 1969.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 214 ألفا في الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط طلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2750 طلبا الأسبوع الماضي إلى 209 آلاف و500 طلب وهو أيضا أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 1969.