صادرات النفط السعودي إلى أمريكا تحقق قفزة نوعية

أظهرت بيانات لتدفقات التجارة أنه من المنتظر أن تصل واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول إلى أعلى مستوياتها لشهرين منذ أوائل عام 2017.

شجعت خصومات من السعودية ومنتجين آخرين في منظمة أوبك التدفقات، حيث كان سعر سلة خامات أوبك اليوم الخميس منخفضا بأكثر من دولارين للبرميل عن خام القياس العالمي مزيج برنت، ويزداد الطلب الأمريكي على الخام أيضا بفعل هوامش الأرباح القوية للتكرير، وارتفاع معدلات تشغيل المصافي، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال جاري هيمنجر الرئيس التنفيذي لماراثون بتروليوم في مؤتمر باركليز للطاقة هذا الأسبوع "أصبح المنتجون في الشرق الأوسط أكثر جرأة، ويريدون استعادة حصتهم في السوق".

© AP Photo / Hasan Jamali, File مصادر: السعودية تسعى للحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارا للبرميل

وأظهرت بيانات من كبلر لمعلومات السوق أن الزيادة في التدفقات من السعودية ترجع جزئيا إلى الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية ، وهو ما أدى إلى تغيير في مسارات التدفقات العالمية.

وانخفضت صادرات الخام العراقي إلى الولايات المتحدة إلى 195 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية العام، حيث شحن العراق المزيد من النفط إلى الهند، وخفضت الهند مشترياتها من الخام الإيراني بأكثر من النصف إلى 339 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن تسليمات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول ستصل إلى 940 ألفا و700 برميل يوميا، إضافة إلى 1.03 مليون برميل يوميا وصلت الشهر الماضي.

وهذا يجعل واردات الولايات المتحدة من الخام السعودي في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول عند أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2017، وبحسب البيانات فإن الواردات الأمريكية من النفط السعودي هبطت إلى نحو 521 ألف برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسط جهود منظمة أوبك لتقليص المخزونات العالمية.

ومن المنتظر أن تصل 23 ناقلة محملة بالخام السعودي إلى الولايات المتحدة في الفترة من اليوم الخميس إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، بحمولة إجمالية 41.5 مليون برميل، وتتجه معظم تلك الشحنات إلى ساحل الخليج الأمريكي وموانئ الساحل الغربي، وبلغت واردات الساحل الغربي من الخام السعودي في أغسطس/ آب أعلى مستوياتها منذ 2013.

وقال أحد التجار إن استمرار تدفق الخام السعودي قد يعزز مخزون النفط الأمريكي، ويضغط على الأسعار.