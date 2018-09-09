3 دول تبحث الاستغناء عن دون الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أنه في الاجتماع مع ممثلي روسيا وتركيا نوقشت مسألة التجارة باستخدام العملات المحلية بدلا من الدولار، وفقا لصحيفة "طهران تايمز".