الاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية تبلغ 7 بالمئة

صرح ممثل الرئيس الروسي المفوض لدى دائرة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية، يوري تروتنيف، بأن حجم الاستثمارات الصينية في الشرق الأقصى بلغ 7 بالمئة.

موسكو — سبوتنيك. وقال تروتنيف، للصحفيين: "اليوم، الصين هي الشريك الخارجي الرئيسي لروسيا في الشرق الأقصى. ويبلغ حجم الاستثمارات الصينية 7 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات. نحن نتعاون عمليا في معظم الاتجاهات: البنية التحتية والزراعة وإعادة تصنيع الموارد الطبيعية".

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاد يفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان " الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.

© AP Photo / Wang Xiao استثمارات الصين في السكك الحديدية تتجاوز 800 مليار يوان في 2017

ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المترقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم اوريشكين ووزير النقل يفغيني ديتريخ.

والجدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.

وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول / سبتمبر عام 2015، حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. وابرم خلال المنتدى اكثر من 80 عقداً.

هذا وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال المنتدى بصفة الشريك الإعلامي الرئيسي.