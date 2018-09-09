رئيس الوزراء: اليونان لديها سيولة كافية

وأوضح تسيبراس إن لدى بلاده احتياطيات تصل إلى 30 مليار يورو مما يسمح لها بالاكتفاء ذاتيا لمدة عامين ونصف العام. وخرجت أثينا من آلية الدعم المالي للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وفقا لرويترز.
وأعلن تسيبراس، أمس السبت، أن حكومته تخطط لإجراء تخفيضات ضريبية ستشمل ضريبتي الشركات والمبيعات.
وتعهد رئيس الوزراء أيضا بإعادة المزايا للعاملين في الحكومة الذين تضررت مصادر دخلهم على مدى سنوات، ورفع الحد الأدنى للأجور وتقديم حوافز ضريبية لاستعادة الآلاف من ذوي الكفاءات والخبرات الذين تركوا البلاد منذ نشوب الأزمة في 2010.
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