"سوناطراك" عملاق الطاقة الجزائرية يحقق أرباحا قياسية

حققت شركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك" رقم أعمال تجاوز من 43 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات الخمس الماضية، فيما بلغ حجم استثماراتها نحو عشرة مليارات دولار.

الجزائر-سبوتنيك. وكشف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي مفتوح لشركة "سونطراك" حول فرص الاستثمار للمؤسسات الجزائرية، اليوم الأحد، أن "متوسط رقم الأعمال السنوي الذي حققته الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغ 43.2 مليار دولار على أساس سنوي".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA إيرادات الجزائر من الطاقة تقلص العجز التجاري للنصف

وأكد الوزير قيطوني، أن "حجم استثمارات مجمع "سوناطراك" يقدر بـ 10 مليارات دولار كمعدل سنوي، فيما وفرت الشركة 182 مليار دولار أمريكي للخزينة العمومية جباية صافية (ضرائب) خلال خمس سنوات".

وأوضح المسؤول الجزائري أن "الشركة قامت بإنجاز أكثر من 180 حقل بما في ذلك 15 حقلا بالغ الأهمية مع جميع الهياكل المرافقة وكذا الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها، و34 خطا يبلغ مجموع طولها حوالي 20 ألف كيلو متر"، إضافة إلى إنجاز الشركة 82 محطة للضخ والضغط مجهزة ب 372 ماكنة و127 صهريج لتخزين النفط والمكثفات.

وتملك الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" التي تعد العصب الرئيس الممول للتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية في الجزائر، أكثر من 100 شركة فرعية ومساهمة وطنية ودولية وتوظف حوالي 200 ألف عامل.