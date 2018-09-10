"أرامكو" السعودية ترغب الاستثمار في قطاع التكنولوجيا

تدرس شركة "أرامكو" كبرى الشركات السعودية، إمكانية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، برأسمال قد يصل إلى مليار دولار.

حيث تدرس الشركة السعودية إمكانية إنشاء صندوق جديد للاستثمار في مجالات التكنولوجيا، برأسمال مليار دولار.

فبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الصندوق سيتم استثماره في تقنيات تفيد الشركة ولن يركز بالضرورة على قطاع الطاقة.

© REUTERS / Ahmed Jadallah أرامكو وإير برودكتس وأكوا تؤسس مشروعا مشتركا في السعودية

وأضافت الصحيفة بأن مصادر قالت بأن الشركة تدرس إمكانية فتح مكتب في "Silicon Valley"، أو في أمكنة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، لتوليد الصفقات.

يذكر بأن الشركة تستثمر في الشركات الناشئة والشركات التي تحقق نموا مرتفعا في مجالات الطاقة، وذلك من خلال صندوق تابع قيمته 500 مليون دولار.

وقد استثمر الصندوق في 30 شركة، منها شركة في "سيلكون فالي"، بالإضافة لشركة ألمانية تصنع ألواحا شمسية.