النفط يتراجع بعد موجة صعود

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين 10 سبتمبر / أيلول، بعد موجة صعود مبكرة سببها بيانات تنبئ بأن مخزونات الخام الأمريكية ربما ترتفع بصورة تثقل كاهل السوق.

وتشير بيانات أسبوعية لوكالة "بلومبرج" إلى أن مخزونات النفط الأمريكية ترتفع مما يتناقض مع تقرير سابق من مزود معلومات الطاقة "جينسكيب" تكهنت بأن المخزونات تنخفض، بحسب ما ذكرته "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك البيانات ألقت بظلالها على أجواء المراهنة على ارتفاع الأسعار، التي سادت المعاملات في وقت مبكر من الجلسة.

© AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية ونقلت "رويترز" عن بوب يوجر، مدير العقود الآجلة لدى "ميزوهو" في نيويورك قوله: "أصبح من السمات المميزة ليوم الاثنين أن أرقام بلومبرج أو جينسكيب قد تقتل موجة صعود النفط".

واستقر سعر التسوية للعقود الآجلة للخام الأمريكي على انخفاض 21 سنتا عند 67.54 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت 54 سنتا إلى 77.37 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق 77.92 دولار للبرميل.

وتعزز الخام مع انحسار نمو أنشطة الحفر النفطي الأمريكية وتوقع المستثمرين تراجع المعروض فور بدء العقوبات الأمريكية الجديدة على صادرات الخام الإيرانية.

وأوضح فيل فلين، المحلل بمجموعة "برايس فيوتشرز" أن عدد الحفارات المنخفض مهد الساحة لكي نصعد، مضيفا: "في نهاية المطاف لديك أيضا عواصف قد تؤثر على المخزونات لبعض الوقت".