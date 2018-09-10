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01:11 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    النفط

    النفط يتراجع بعد موجة صعود

    © AP Photo / Hasan Jamali, File
    اقتصاد
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    تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين 10 سبتمبر / أيلول، بعد موجة صعود مبكرة سببها بيانات تنبئ بأن مخزونات الخام الأمريكية ربما ترتفع بصورة تثقل كاهل السوق.

    وتشير بيانات أسبوعية لوكالة "بلومبرج" إلى أن مخزونات النفط الأمريكية ترتفع مما يتناقض مع تقرير سابق من مزود معلومات الطاقة "جينسكيب" تكهنت بأن المخزونات تنخفض، بحسب ما ذكرته "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك البيانات ألقت بظلالها على أجواء المراهنة على ارتفاع الأسعار، التي سادت المعاملات في وقت مبكر من الجلسة.

     

    ناقلة نفط
    © AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez
    هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية
    ونقلت "رويترز" عن بوب يوجر، مدير العقود الآجلة لدى "ميزوهو" في نيويورك قوله: "أصبح من السمات المميزة ليوم الاثنين أن أرقام بلومبرج أو جينسكيب قد تقتل موجة صعود النفط".
    واستقر سعر التسوية للعقود الآجلة للخام الأمريكي على انخفاض 21 سنتا عند 67.54 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت 54 سنتا إلى 77.37 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق 77.92 دولار للبرميل.
    وتعزز الخام مع انحسار نمو أنشطة الحفر النفطي الأمريكية وتوقع المستثمرين تراجع المعروض فور بدء العقوبات الأمريكية الجديدة على صادرات الخام الإيرانية.
    وأوضح فيل فلين، المحلل بمجموعة "برايس فيوتشرز" أن عدد الحفارات المنخفض مهد الساحة لكي نصعد، مضيفا: "في نهاية المطاف لديك أيضا عواصف قد تؤثر على المخزونات لبعض الوقت".
    وقالت "بيكر هيوز"، الجمعة الماضي، إن شركات الحفر النفطي الأمريكية قلصت عدد الحفارات العاملة بمقدار حفارين الأسبوع الماضي ليصبح العدد الإجمالي 860، بينما يشهد عدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة توقف عن النمو منذ مايو / أيار بفعل زيادة إنتاجية الآبار وقيود في البنية التحتية.    

     

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    الكلمات الدلالية:
    أسعار النفط, النفط, هبوط أسعار النفط, وكالة بلومبرغ, أمريكا
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