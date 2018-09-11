كوريا الجنوبية تتفاوض مع روسيا لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إليها

أعلن الملحق التجاري لروسيا في كوريا الجنوبية، ميخائيل بوندارينكو، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وسيئول تجريان محادثات حول زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي لكوريا الجنوبية.

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال بوندارينكو في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي — 2018: "إننا نلاحظ بارتياح نجاح تطوير التعاون في قطاع الطاقة. يجري العمل على مسألة زيادة المشتريات من الغاز الطبيعي المسال".

كما أعلن بوندارينكو، أن موسكو تعتبر التطوير المشترك لطريق بحر الشمال مع سيئول فكرة واعدة.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي منصة مهمة للحوار المباشر

وأضاف بوندارينكو: "إن مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في بناء البنية التحتية، وتحديث موانئ الشرق الأقصى وبناء السفن، والتطوير المشترك لطريق بحر الشمال ، فكرة واعدة".

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاد يفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المترقب وصول ممثلو 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.

ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، من بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المرتقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين ووزير النقل يفغيني ديتريخ.

والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.

وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول / سبتمبر عام 2015، حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. وابرم خلال المنتدى أكثر من 80 عقدا.