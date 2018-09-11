روسيا تعتزم مواصلة التعاون مع إيران في مجال الطاقة

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر، أن بلاده تعتزم بشكل عام، مواصلة التعاون مع إيران في مجال الطاقة، بغض النظر عن العقوبات الأمريكية ضد هذه الدولة.

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "بشكل عام نحن نعتزم مواصلة التعاون مع شركائنا الإيرانيين، وإيجاد آليات مشتركة ووسائل للتفاعل من أجل مواصلة تعاوننا في كافة مجالات قطاع الطاقة".



© Sputnik . Michael Klimentyev لقاء مرتقب لوزيري الطاقة الروسي والأمريكي

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن الشركات الروسية تدرس بشكل مستقل، الأساس القانوني لدراسة إمكانية العمل في إيران، مضيفا "بما أن العقوبات لم تفرض بعد، يجب أن يتم التقييم على أساس الوثائق التي ستظهر".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور، واستئناف كافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة للتوصل إلى الاتفاق. وعارضت الدول الحليفة للولايات المتحدة، وهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الخطوة الأمريكية معلنة بأنها تعتزم الالتزام بتنفيذ شروط الصفقة مع إيران كما كان عليه الحال في الماضي.وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/سبتمبر الجاري، تحت عنوان "الشرق الأقصى وتوسيع حدود الفرص". وكان يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.