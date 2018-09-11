السعودية تجمع 11 مليار دولار من 15 بنكا

في شهر أغسطس/ آب، قال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إن الصندوق سيدفع هامش فائدة 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) على القرض، لكن الصندوق لم يعلن بعد الصفقة، أو أسماء البنوك المشاركة.

© AFP 2018 / OZAN KOSE ما حقيقة تأثير تراجع الليرة التركية على بنوك السعودية

والصفقة هي أول قرض تجاري لصندوق الاستثمارات العامة، المنوطة به المساهمة في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، ضمن " رؤية 2030 "، ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي أعلن في عام 2016 إلى تحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

وقال تقرير "مال"، إن البنوك المشاركة في القرض هي، "ستاندرد تشارترد" و"بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي" و"سوسيتيه جنرال" و"ميزوهو فايننشال جروب" و"كريدي أغريكول" ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية و"بنك أوف أمريكا" وبنك الصين وبنك الصين الصناعي والتجاري و"سيتي جروب" و"غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي" ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جيه" المالية.

ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق فوري من ممثلي صندوق الاستثمارات العامة.