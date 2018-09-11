السعودية تجمع 11 مليار دولار من 15 بنكا

في شهر أغسطس/ آب، قال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إن الصندوق سيدفع هامش فائدة 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) على القرض، لكن الصندوق لم يعلن بعد الصفقة، أو أسماء البنوك المشاركة.
وقال تقرير "مال"، إن البنوك المشاركة في القرض هي، "ستاندرد تشارترد" و"بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي" و"سوسيتيه جنرال" و"ميزوهو فايننشال جروب" و"كريدي أغريكول" ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية و"بنك أوف أمريكا" وبنك الصين وبنك الصين الصناعي والتجاري و"سيتي جروب" و"غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي" ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جيه" المالية.
ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق فوري من ممثلي صندوق الاستثمارات العامة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)