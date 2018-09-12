معهد البترول: مخزونات الخام الأمريكية هبطت بشدة الأسبوع الماضي

قال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بشدة الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 7 من سبتمبر/ أيلول إلى 395.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 805 آلاف برميل.

© Sputnik . Maxim Blinov نوفاك: روسيا والولايات المتحدة يجب أن يتعاونا لضمان أمن الطاقة في العالم

وتراجعت المخزونات بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل وفقا بما ذكره معهد البترول الأمريكي

وتشير بيانات المعهد إلى أن معدل استهلاك المصافي زاد 134 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت بمقدار 5.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وهبطت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 731 ألف برميل يوميا إلى 7.5 مليون برميل يوميا.