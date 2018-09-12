برلمانيون أوروبيون: أمريكا تشن حربا تجارية تضر بأوروبا

انتقد برلمانيون أوروبيون، ما وصفوه بشن الولايات المتحدة حربا تجارية وانتهاج سياسة أحادية تضر بالعلاقات مع أوروبا.

وأعرب البرلمانيون، في قرار حول وضع العلاقات (الأوروبية — الأمريكية)، تم التصويت عليه بـ490 صوتا مؤيدا مقابل 148 رافضا مع امتناع 51، عن أسفهم لاختيار الإدارة الأمريكية الحالية سياسة "أمريكا أولا" الأحادية، التي تضر بمصالح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتقوض الثقة المتبادلة".

وتخشى الأسواق العالمية من تأثير النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم (أمريكا والصين)، بصورة تؤدي إلى فرض ضغوط كبيرة على استثمارات الشركات والتجارة والنمو على الصعيد العالمي.