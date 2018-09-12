روسيا تضاعف حجم صادرات الفحم الحجري إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "إن تي في" التلفزيونية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نستعد لأنه في المستقبل القريب يمكننا مضاعفة حجم صادرات من نفس الفحم إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بغض النظر عما قد يبدو أن الفحم غير واعد، ومع ذلك، فإن احتياجات آسيا، واحتياجات تلك البلدان، التي تزيد بنشاط استهلاك الطاقة، موجودة، وهذا الشيء يمكن أن نستخدمه".



© Sputnik . Victor Shcheglov الصين توقع عقدا لبناء محطة كهرباء تعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف في مصر

وكان وزير الطاقة الروسي قد أعلن، في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي أنه من المخطط أن يزيد إنتاج الفحم في البلاد في عام 2018 عن 420 مليون طن متجاوزا بذلك الرقم القياسي إبان الاتحاد السوفياتي السابق. ويمكن أن تنمو صادرات الفحم في عام 2018 بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة مع 2017 ليصل إلى 192.47 مليون طن.وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2017 بلغ إنتاج الفحم في روسيا، 408.9 مليون طن (زيادة — 5.7 بالمئة مقارنة بعام 2016). وبلغت في عام 2017 صادرات الفحم 186.3 مليون طن (زيادة — 14.8 بالمئة مقارنة بعام 2016).وتتطلع وزارة الطاقة الروسية لمنح صناعة الفحم دعما حكوميا عن طريق استخدام الآليات الخاصة بأقاليم التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتقدمة وميناء فلاديفوستوك الحر، بالإضافة إلى عقود استثمارية خاصة في إطار إنجاز المشاريع الاستثمارية.ونظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان " الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص" وتعتبر وكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية شريكا إعلاميا رئيسا في المنتدى.