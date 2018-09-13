وزير: على المكسيك أن تكون مستعدة لاتفاق تجارة ثنائي مع أمريكا إذا لزم الأمر

لكنه أشار إلى أن على المكسيك أن تكون مستعدة للدخول في اتفاق تجارة ثنائي مع الولايات المتحدة إذا لم تتوصل اوتاوا وواشنطن إلى اتفاق، بحسب رويترز.
وأضافت الوزارة قائلة في بيان "الإخطار الذي أرسلته الولايات المتحدة يمثل خطوة للأمام في إضفاء الصبغة الرسمية على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين المكسيك والولايات المتحدة فيما يتعلق باتفاقية نافتا".
ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن التوصل لاتفاق تجاري جديد مع المكسيك، بدلا عن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".
وركز المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون، منذ استئناف المحادثات الشهر الماضى، على التوصل لتفاهم مشترك.
وركزت المناقشات الثنائية بين واشنطن والمكسيك بشأن "النافتا" على صياغة قواعد جديدة لصناعة السيارات والتي كانت من أبرز النقاط التي اعترض عليها الرئيس الأمريكي.
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