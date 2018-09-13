وزير: على المكسيك أن تكون مستعدة لاتفاق تجارة ثنائي مع أمريكا إذا لزم الأمر

قال وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواجاردو أمس الأربعاء إن بلاده تتوقع أن تسفر المباحثات بين الولايات المتحدة وكندا حول التجارة عن اتفاق.

لكنه أشار إلى أن على المكسيك أن تكون مستعدة للدخول في اتفاق تجارة ثنائي مع الولايات المتحدة إذا لم تتوصل اوتاوا وواشنطن إلى اتفاق، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM المكسيك تشيد بإخطار الإدارة الأمريكية الكونغرس أنها تنوي توقيع اتفاقية تجارية معها

كانت وزارة الاقتصاد المكسيكية قالت نهاية أغسطس/آب الماضي إن إخطار الإدارة الأمريكية الكونغرس بنيتها توقيع اتفاقية للتجارة مع المكسيك يمثل تقدما في إضفاء الصبغة الرسمية على اتفاقات تم التوصل إليها في محادثات لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وأضافت الوزارة قائلة في بيان "الإخطار الذي أرسلته الولايات المتحدة يمثل خطوة للأمام في إضفاء الصبغة الرسمية على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين المكسيك والولايات المتحدة فيما يتعلق باتفاقية نافتا".

ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن التوصل لاتفاق تجاري جديد مع المكسيك، بدلا عن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

وركز المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون، منذ استئناف المحادثات الشهر الماضى، على التوصل لتفاهم مشترك.

وركزت المناقشات الثنائية بين واشنطن والمكسيك بشأن "النافتا" على صياغة قواعد جديدة لصناعة السيارات والتي كانت من أبرز النقاط التي اعترض عليها الرئيس الأمريكي.