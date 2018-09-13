40 ألف شركة جديدة في الصين برأس مال أجنبي تقفز بالاقتصاد المحلي

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الصينية، كاو فين، اليوم الخميس، عن افتتاح أكثر من 40 ألف شركة جديدة مع رأس مال أجنبي في الصين، في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، ما حقق نموًا بنسبة 102.7 في المئة، مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

موسكو-سبوتنيك. قال فين في مؤتمر صحفي: "في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2018، تم إنشاء 41 ألف و331 شركة مع رأس مال أجنبي في الصين، ما أسفر عن تحقيق نمو بنسبة 102.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

في حين بلغ حجم رأس المال الأجنبي المتداول 560.43 مليار يوان، ما يعادل 86.5 مليار دولار، ما يفوق مستوى العام الماضي بنسبة 2.3 في المئة".

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وأشار فين إلى أنه في آب/ أغسطس الماضي، تم إنشاء 6092 شركة في الصين بمشاركة استثمارات أجنبية، ما يفوق مستوى أغسطس / آب من العام الماضي بـ126.8 في المئة.

وأضاف فين بأنه من بين الدول الرئيسية، التي استثمرت في الصين، سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا الولايات المتحدة.