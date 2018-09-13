بنك إنجلترا المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، ملقيا الضوء على تزايد قلق الأسواق المالية من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من قيامه بزيادة أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط خلال أكثر من عشر سنوات.

أعلن بنك إنجلترا المركزي أن لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من تسعة أعضاء، وافقت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0.75 في المئة، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع "لرويترز"، مضيفا أنه كانت هناك تطورات محلية محدودة منذ اجتماعه في الثاني من أغسطس/ آب، بخلاف الانفصال.

© Sputnik . Kyril Kallinikov بريطانيا تدعو شركات الأدوية لزيادة مخزوناتها

وقال بنك إنجلترا "منذ الاجتماع السابق للجنة، كانت هناك مؤشرات، وبشكل بارز في الأسواق المالية، على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية المرتبطة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وذكر مسؤولون في بنك إنجلترا المركزي أن الشركات تكبح الإنفاق وتحجم عن الاستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار 2019، ويتوقع المصدرون بنسبة 40 في المئة تضرر مبيعاتهم من الانفصال.

وعلى الرغم من ذلك، رفع المسؤولون توقعاتهم للنمو في الربع الثالث من العام إلى 0.5 في المئة من 0.4 في المئة، لأسباب من بينها الإنفاق القوي للمستهلكين على مدى صيف حار غير معتاد.