عجز الميزانية الأمريكية 214 مليار دولار في أغسطس

أفاد إصدار بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 214 مليار دولار في أغسطس/آب، أي ما يقرب من مثلي مستواه، في الفترة ذاتها، من العام الماضي، في ظل تضخم المصروفات.