عجز الميزانية الأمريكية 214 مليار دولار في أغسطس

وبحسب وكالة "رويترز". بالمقارنة كان عجز الميزانية 108 مليارات دولار في أغسطس/آب من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهري للوزارة.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراؤهم، توقعوا أن تعلن الخزانة عن عجز قدره 156.5 مليار دولار في أغسطس/آب.
ويرى الاقتصاديون عموما أن تخفيضات ضرائب الشركات والأفراد، التي أقرتها إدارة ترامب أواخر العام الماضي، وزيادة الإنفاق الحكومي المتفق عليها أوائل فبراير/شباط، ستؤدي، على الأرجح، إلى تضخم عجز الميزانية الأمريكية.
وبلغ عجز السنة المالية التي بدأت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 989 مليار دولار، مقارنة مع 674 مليار دولار، في الفترة ذاتها، من السنة المالية 2017. وتبلغ الفجوة 886 مليار دولار، مقارنة مع 713 مليار دولار، في الفترة السابقة.
وبلغ إجمالي الإيرادات غير المعدلة 219 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض ثلاثة بالمئة عن أغسطس/آب من العام الماضي، في حين بلغت المصروفات غير المعدلة 433 مليار دولار، بقفزة 30 بالمئة عن نفس الشهر من 2017.
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