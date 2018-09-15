مجموعة العشرين تدعو إلى "إصلاحات عاجلة" بمنظمة التجارة العالمية

دعت مجموعة الـ20 الصناعية إلى ضرورة إقرار "إصلاحات عاجلة" بمنظمة التجارة العالمية، بشكل يمكنها من التعامل مع التحديات التجارية العالمية الحالية بشكل أفضل.

وبحسب وكالة "الأناضول". وجاء في بيان عقب اجتماع لوزراء تجارة المجموعة في الأرجنتين، الجمعة، أن "تلك الإصلاحات باتت مهمة للغاية".

© Sputnik . / Victor Filatov النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب مع تحذير مجموعة العشرين من مخاطر على النمو

وأضاف البيان أن "مجموعة العشرين تدعو إلى إيجاد مقترحات لجعل المنظمة أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، لا سيما في ضوء النزاعات التجارية الحالية".

وتابع: "كثفنا حوارنا بشأن التطورات الحالية للتجارة الدولية، مع الاعتراف بالحاجة الملحة إلى إيجاد حل للمشكلات الجارية، وسبل تمكين المنظمة من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".

يأتي بيان المنظمة في وقت تشهد فيه التجارة العالمية منازعات على خلفية فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوما جمركية إضافية على مجموعة من الواردات القادمة إلى بلاده من عدة دول.

وقوبلت تلك الرسوم بإجراءات مماثلة من الدول المستهدفة، وأبرزها الصين، في خطوة باتت توصف بأنها حرب تجارية.

ومجموعة العشرين هي منتدى تأسس، عام 1999، كوسيلة لمعالجة الأزمات المالية وتعزيز الاستقرار التجاري، وتتحكم في نحو ثلثي حجم التجارة في العالم.

وتتكون المجموعة من الاتحاد الأوروبي، ممثلا في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، و19 دولة مفردة، هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا.