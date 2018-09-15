مجموعة العشرين تدعو إلى "إصلاحات عاجلة" بمنظمة التجارة العالمية

وبحسب وكالة "الأناضول". وجاء في بيان عقب اجتماع لوزراء تجارة المجموعة في الأرجنتين، الجمعة، أن "تلك الإصلاحات باتت مهمة للغاية".
وتابع: "كثفنا حوارنا بشأن التطورات الحالية للتجارة الدولية، مع الاعتراف بالحاجة الملحة إلى إيجاد حل للمشكلات الجارية، وسبل تمكين المنظمة من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".
يأتي بيان المنظمة في وقت تشهد فيه التجارة العالمية منازعات على خلفية فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوما جمركية إضافية على مجموعة من الواردات القادمة إلى بلاده من عدة دول.
وقوبلت تلك الرسوم بإجراءات مماثلة من الدول المستهدفة، وأبرزها الصين، في خطوة باتت توصف بأنها حرب تجارية.
ومجموعة العشرين هي منتدى تأسس، عام 1999، كوسيلة لمعالجة الأزمات المالية وتعزيز الاستقرار التجاري، وتتحكم في نحو ثلثي حجم التجارة في العالم.
وتتكون المجموعة من الاتحاد الأوروبي، ممثلا في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، و19 دولة مفردة، هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا.
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