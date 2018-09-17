"غازبروم" ترفع صادراتها من الغاز منذ بداية العام بنسبة 5.8 %

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أنها رفعت صادراتها من الغاز منذ بداية العام وحتى 15 أيلول/سبتمبر الجاري، إلى الدول الأجنبية من خارج رابطة الدول المستقلة، بنسبة 5.8 في المئة، لتبلغ 141.3 مليار متر مكعب.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة: "صادرات "غازبروم" إلى الدول الأجنبية [من خارج رابطة الدول المستقلة] بلغت خلال ثمانية أشهر ونصف 141.3 مليار متر مكعب، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمئة، مقارنة بـ كانون الثاني/يناير — 15 أيلول/سبتمبر 2017".

ويشار إلى أن الإمدادات زادت، وعلى وجه الخصوص، إلى ألمانيا — بنسبة 13 بالمئة (4.7 مليار متر مكعب) ، إلى النمسا — بنسبة 36.4 بالمئة (2 مليار متر مكعب)، لهولندا — بنسبة 43.8 بالمئة (1 ، 3 مليار متر مكعب)، إلى فرنسا — بنسبة 10 بالمئة (0.8 مليار متر مكعب) ، إلى بولندا — 10.1 بالمئة (بمقدار 0.7 مليار متر مكعب) ، إلى هنغاريا — بنسبة 8.6 بالمئة (0.4 مليار متر مكعب) ، إلى جمهورية التشيك — بنسبة 11.7 بالمئة، إلى الدنمارك — بنسبة 9.2 بالمئة.

© Sputnik . Maksim Blinov حقول النفط الجديدة ترفع إنتاج "غازبروم" الروسية

كما ارتفع حجم مبيعات الشركة من الغاز في السوق المحلية بنسبة 5.2 بالمئة (بمقدار 7.8 مليار متر مكعب).

ورفعت شركة "غازبروم" في عام 2017 صادرات الغاز إلى الخارج بنسبة 8.4 بالمئة، إلى ما يصل 194.4 مليار متر مكعب.

وفي نهاية تموز/يوليو، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ألكسندر ميدفيديف، أن تصدير شركة "غازبروم" للغاز إلى الدول الأجنبية (من خارج رابطة الدول المستقلة) في عام 2018 قد يتجاوز 200 مليار متر مكعب.

كما أعلنت شركة "غازبروم" عن زيادة إنتاجها للغاز منذ بدء العام حتى 15 أيلول/سبتمبر، بنسبة 7.3 بالمئة إلى 344.4 مليار متر مكعب، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء في بيان الشركة: "اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير حتى 15 أيلول/سبتمبر 2018، وفق المعطيات الأولية، تم إنتاج 344.4 مليار متر مكعب من الغاز، أي بزيادة بنسبة 7.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وفي عام 2017، زادت غازبروم إنتاجها من الغاز بنسبة 12.4 بالمئة ليصل إلى 471 مليار متر مكعب. وبنهاية عام 2018 ، تخطط الشركة لإنتاج 476 مليار متر مكعب من الغاز.