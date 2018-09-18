"بعد أزمة الليرة"...تركيا تخطط لدخول نادي العشرة الكبار اقتصاديا

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا، التركي مصطفى وارنك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى الدخول بين أكبر 10 اقتصاديات في العالم بحلول العام 2023، مشيراً إلى أن الاقتصاد التركي يشهد أياماً عصيبة نسبياً منذ الشهر الماضي.

أنطاكيا-سبوتنيك. قال وارنك، في كلمة ألقاها خلال فعالية أيام التحول الرقمي في الصناعة والتي نظمتها جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك في مدينة إسطنبول: "نسعى إلى الدخول بين أكبر 10 اقتصاديات في العالم بحلول العام 2023، إلا أننا نحتاج لنقلة نوعية

من أجل تحقيق ذلك".

© REUTERS / Murad Sezer بعد عطلة استمرت أسبوعا... الليرة التركية تهبط 3% مع استئناف التداول

وأضاف: "بالرغم من أن الاقتصاد التركي يشهد أياماً عصيبة منذ الشهر الماضي، إلا أننا نملك القدرة على تخطي ذلك".

وأوضح: "وصلت تركيا إلى مستويات جيدة في مجال توزيع الدخل القومي والوصول إلى الأموال والتنمية البشرية والاجتماعية".

وقال: "نعمل على إنشاء مركز تحول رقمي للصناعيين، وأعددنا الخطط للمعامل النموذجية في ولايات إزمير وغازي عنتاب ومرسين وقونية وقيصري، كما وجدنا مصادر لتمويلها".

ويشهد الاقتصاد التركي أزمة حادة منذ فترة طويلة بسبب اعتماده على الأموال الساخنة إلى جانب تدهور الليرة التركية التي فقد 20 في المئة من قيمتها أمام الدولار.