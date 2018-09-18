وزير الطاقة الروسي: الخبراء يتوقعون أن يكون سعر النفط على المدى البعيد 50 دولارا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن أسعار النفط عند مستوى 70-80 دولاراً للبرميل، تحمل طابعا آنيا إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن الخبراء والشركات يتوقعون على المدى البعيد أسعارا عند مستوى 50 دولاراً للبرميل.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير خلال مشاورات الحكومة حول تحفيز إنتاج النفط: "وفقا لتقييم الخبراء والشركات التي تتنبأ بالأوضاع في السوق، سيكون سعر النفط على المدى البعيد 50 دولاراً للبرميل، أي أن الوضع الراهن المرتبط بارتفاع الأسعار إلى 70-80 دولاراً، يتسم إلى حد بعيد، بما في ذلك وبطابع آني، مرتبط بخطر العقوبات المحتملة وانخفاض حجم العرض".

ويدعو الرئيس الأميركي ترامب، الدول المستوردة للنفط للاستغناء عن التوريدات الإيرانية، لأجل خفض عائدات طهران من تصدير موارد الطاقة إلى الصفر. وقد أعلنت أكثر من دولة وقف استيراد النفط الإيراني، وفي المقابل وبعد قرار دول "أوبك+" المنتجة للنفط، تم رفع الإنتاج بنحو مليون برميل، ما أدى لزيادة بعض الدول لصادراتها النفطية.