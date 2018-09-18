ترامب يهدد بانتقام اقتصادي كبير وسريع ضد الصين

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بانتقام اقتصادي كبير وسريع إذا استهدفت المزارعين ورعاة المشاية والعاملين في المجال الصناعي في الولايات المتحدة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريده على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "لطالما استغلت الصين الولايات المتحدة في مجال التجارة، وهي تعرف أنني الوحيد القادر على إيقاف هذا الاستغلال"،

مضيفاً، "سيكون هناك انتقام اقتصادي واسع وسريع ضد الصين حال استهداف مزارعينا ورعاة الماشية والعاملين في المجال الصناعي".

…..China has been taking advantage of the United States on Trade for many years. They also know that I am the one that knows how to stop it. There will be great and fast economic retaliation against China if our farmers, ranchers and/or industrial workers are targeted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وتابع ترامب، في تغريده أخرى، "أقرت الصين بوضوح محاولتها التأثير على الانتخابات الأمريكية وتغييرها، بالهجوم على المزارعين ورعاة الماشية والعاملين بالمجال الصناعي بسبب ولائهم لي.

لكن ما لا تعرفه الصين أن هؤلاء الناس وطنيون ويفهمون ذلك".

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن فرض رسوم جمركية على البضائع والمنتجات الصينية بنسبة تصل لـ10 في المئة وبقيمة تصل لـ200 مليار دولار أمريكي، في وقت سابق من هذا اليوم.

وسترتفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بدء من 1 يناير/كانون الثاني لتصل لنسبة 25 في المئة.

كما لم يستبعد الرئيس الأمريكي تطبيق مرحلة ثالثة من الرسوم الجمركية على البضائع التي تبلغ قيمتها حوالي 267 مليار دولار، في حال اتخاذ بكين اجراءات انتقامية.