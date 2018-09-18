"خطوة عملاقة"... فيراري تخطط لإطلاق 15 طرازا جديدا

تخطط شركة فيراري لإطلاق 15 طرازا جديدا من بينها سيارات هجينة وسيارة متعددة الأغراض والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى الضعفين بحلول عام 2022.

وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.3 مليار دولار) بحلول عام 2022

مقارنة مع ملياري دولار في تقديرات الرئيس السابق للشركة سيرجيو ماركيوني.

© AFP 2018 / فيراري تحتفل بالذكرى الـ70 لأول سياراتها

وسعى الرئيس الجديد لويس كاميليري إلى طمأنة المستثمرين بأن الشركة يمكنها أن تحافظ على النمو القوي الذي حققته في الآونة الأخيرة.

وقال اليوم الثلاثاء في مقر الشركة بمارانيلو في إيطاليا "هذه خطة طموح، لكنها قابلة للتنفيذ استنادا إلى إطار عمل تفصيلي وراسخ"، بحسب مانقلت "رويترز".

وتعتبر شركة فيراري الإيطالية إحدى أهم الشركات الرائدة في صناعة السيارات الفارهة وسيارات السباق.