ساويرس: خبر سار... أخيرا "عفو أممي"

أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مساء أمس الخميس 20 سبتمبر/أيلول، عما وصفه بـ"النبأ السار"، بحصوله أخيرا على "عفو أممي".

ونشر ساويرس تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أخبار عظيمة بالنسبة لي ولشركة أوراسكوم للاستثمارات".

وتابع: "كل التهنئة، حصلنا للتو على عفو (رفع العقوبات أو الحظر المفروض على الشركة) من الأمم المتحدة لشركة كوريولينك، شركة الهواتف المحمولة الخاصة بنا والتي تعمل في كوريا الشمالية… نأمل أن يساهم هذا في إحلال السلام".

وكان ساويرس قد أعلن في تصريحات سابقة خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن أمنياته بشأن التوصل لاتفاق سلام في كوريا الشمالية، حتى يتمكن من إعادة جني أرباح استثماراته المجمدة منذ 10 أعوام تقريبا.

وقال رجل الأعمال المصري: "الأزمة الكبيرة أنك تستثمر في دولة لا يمكن تحويل عملتها بسهولة، وضعت كثير من المال هناك، واشتريت فندقا، وفعلت كثير من الأشياء الجيدة".

ويمتلك ساويرس أول مشغل اتصالات خلوية في كوريا الشمالية "كوريولينك"، وتعرض لضغوطات غربية عديدة، وفقا للوكالة الأمريكية، بسبب استثماراته في بيونغ يانغ.

Great news for me and Orascom Investment “ Congratulations,

The United Nations just approved the exemption for Koryolink! Our mobile phone operation in North Korea…may peace prevail!!! “ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 20, 2018

​

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن ساويرس يفكر في الخروج الكامل من كوريا الشمالية، بسبب تزايد الضغوط الغربية على شركاته.

وأوضح مسؤولون استخباراتيون يابانيون ومصادر في قطاع الاتصالات، أن قرار الخروج من كوريا الشمالية جاء عقب ضغوطات عليها من قِبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وفقا لما نقلته عن صحيفة "ذا كوريا تايمز".

لكن مصدر من داخل "أوراسكوم"، المملوكة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، نفى تلك التقارير بصورة قاطعة، مشيرة إلى أن الشركة تفكر في كيفية عدم ربط " كوريولينك" بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

وفرضت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول عديدة أبرزها أمريكا عقوبات دولية بحق بيونغ يانغ، بسبب برنامجها النووي، ما أدى لتقلص الاستثمارات بشكل كبير لديها، لكن بعد لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بدأت انفراجة في العلاقات واحتمالية حلحلة الأزمة تلوح في الأفق.