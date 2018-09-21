الكويت تهتم بالأنظمة الروسية لمعالجة المياه

قام خبراء من معهد الأبحاث "بوليوس" من شركة "شفابي" بزيارة عمل إلى الكويت. واجتمعوا مع موظفي إدارة الصيانة في وزارة الدفاع الكويتية ومعهد الكويت للبحث العلمي لتقديم نظام جديد لمعالجة المياه.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev ""روستيخ" المالك الجديد لشركة "أورالفاغونزافود

وقال نائب المدير العام لشفابي: "خلال السنوات القليلة الماضية، تعاونت الشركة مع دولة الكويت في مجال توريد المعدات الطبية. نتوقع زيادة التصدير بأنظمة معالجة المياه. والمعدات جديدة، لكنها مطلوبة من الأجانب والمشترين من روسيا بشكل كبير. وحصلنا في معرض "إننوبروم-2018" في هذا الصيف على حوالي 50 طلب لاقتنائها، لذلك نحن واثقون في إمكانياتها".

ولقد تم تصنيع نظام معالجة المياه "شوابي" منذ بداية هذا العام في معهد أبحاث "بوليوس". ويشمل الخط الواحد 13 تعديلًا بسعة تتراوح بين 2 و 250 متر مكعب في اليوم. يمكن للخط الواحد توفير المياه ل 400-2000 شخص. وهو ينظف المياه القادمة من الآبار لتزويد مختلف المواقع، بما في ذلك المنازل.